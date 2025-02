Ceará, Ferroviário e Maracanã, os três representantes do estado do Ceará na primeira fase da Copa do Brasil, conheceram as datas de suas partidas na competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (9) a tabela detalhada do torneio.

No dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, Maracanã e Ferroviário se enfrentam às 20h no estádio Domingão, em Horizonte (CE). No dia 27, uma quinta-feira, o Ceará visita o Sergipe, às 19h30, na Arena Batistão, em Sergipe (SE).

Legenda: Ferroviário x Maracanã no Campeonato Cearense 2025 Foto: @baggiorodriguesfoto

A edição de 2025 da Copa do Brasil marcará o início de uma mudança no regulamento da primeira fase da competição. Diferentemente dos anos anteriores, em caso de empate nesta fase inicial, a classificação será decidida em uma disputa de pênaltis.

O Fortaleza, quarto representante do estado na Copa do Brasil 2025, só iniciará sua trajetória na competição a partir da terceira fase, pelo fato de ter sido campeão da Copa do Nordeste 2024 e também por ter confirmado vaga direta na fase de grupos da Libertadores.