Sorteio Copa do Brasil 2025: veja horário, onde assistir, times e potes

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025 será realizado na tarde desta sexta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

80 equipes serão divididas em 40 confrontos, que serão disputados em jogo único. Esta primeira fase não contará com as equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores, que entram no torneio apenas a partir da terceira fase.

ONDE ASSISTIR

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025 será transmitido por: CBF TV e Sportv.

Legenda: Troféu da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

TIMES E POTES DO SORTEIO

POTE A

Atlético-MG

Athletico-PR

Fluminense

Grêmio

América-MG

RB Bragantino

Vasco

Atlético-GO

Juventude

Cuiabá

POTE B

Ceará

Vitória

Coritiba

Sport

Criciúma

Vila Nova

Operário-PR

Ponte Preta

Brusque

Sampaio Corrêa

POTE C

Novorizontino

Tombense

CSA

ABC

Remo

Náutico

Confiança

Ferroviário

Botafogo-PB

Amazonas

PORTE D

América-RN

Manaus

São José-RS

Aparecidense

Altos

Retrô

Caxias

Athletic

Nova Iguaçu

Portuguesa-RJ

POTE E

Sousa

Tocantinópolis

São Raimundo-RR

Maringá

FC Cascavel

Pouso Alegre

ASA

União Rondonópolis

Porto Velho

Águia de Marabá

POTE F

Humaitá

Trem

Ceilândia

Inter de Limeira

Maranhão

Operário VG

Tuna Luso

Operário-MS

Concórdia

CSE

POTE G

Boavista

Parnahyba

Maracanã-CE

Santa Cruz-RN

GAS-RR

Rio Branco-ES

Rio Branco VN-ES

Olaria

Portuguesa

Votuporanguense

POTE H

Guarany de Bagé-RS

Jequié

Barcelona de Ilhéus

São Francisco-PA

Capital-DF

Independência-AC

União-TO

Dourados-MS

Barcelona-RO

Oratório-AP

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO

Neste sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025, a definição dos confrontos funciona com um cruzamento entre os times de potes diferentes. Os times do pote A, por exemplo, irão enfrentar os times do pote E, e assim por diante.