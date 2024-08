Surfe e vôlei: veja programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira (5)

Com destaque para Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de ouro na disputa do solo, no individual feminino de ginástica artística; Gabriel Medina, na disputa da semifinal masculina do Surfe; e o duelo entre Brasil e Estados Unidos pelas quartas de final do Vôlei masculino. O Time Brasil tenta, nesta segunda-feira (5), subir no ranking de medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 e criar mais oportunidade para brigar por novos pódios. Veja a agenda da amarelinha:

Atletismo

Ginástica

Concluído - Trave de equilíbrio feminina, final (Rebeca Andrade e Julia Soares) (veja resultado)

Concluído - Solo feminino, final (Rebeca Andrade, Julia Soares e Jade Barbosa) (veja resultado)

Hipismo

Concluído - Saltos Individual - Classificação (Rodrigo Pessoa, Yuri Mansur e Stephan Barcha)

Saltos Ornamentais

Concluído - Plataforma de 10m feminino - Rodada Preliminar (Ingrid Oliveira)

Surfe

14:00 - Semis masculinas (Gabriel Medina)

15:12 - Semis femininas (Tatiana Weston-Webb)

16h24 - disputas de bronze e finais na sequência

Tênis de mesa

Concluído - Masc. por equipes - Oitavas de final (Brasil x Portugal)

15:00 - Masc/Fem por equipes - Oitavas de final (Brasil x Coreia do Sul)

Triatlo

Concluído - Revezamento Misto (veja resultado)

Vela

Concluído - Multicasco Misto (Siemsen/Arndt)

Concluído - Kite Masculino (Bruno Lobo)

Concluído - Dinghy Feminino (Gabriela Kidd)

Vôlei masculino

16:00 - Masculino - Quartas de final (Brasil x EUA)

Vôlei de praia