Surfe nas Olimpíadas de Paris 2024: veja onde assistir Tati Weston-Webb na semifinal da modalidade

O Brasil segue em busca de medalha no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na semifinal do torneio, a gaúcha Tatiana Weston-Webb representa o país na semifinal e entra no mar a partir das 19h15 (de Brasília) desta segunda-feira (5) contra Brisa Hennessy, da Costa Rica, em Teahupo'o, no Taiti.

A brasileira chegou para a disputa sem favoritismo, mas chamou a atenção das rivais ao eliminar Caitlin Simmers, dos EUA, número 1 do mundo no ranking mundial. No caminho até a semi, superou também Nadia Erostarbe, da Espanha.

No outro duelo, a chave tem a norte-americana Carolina Marks contra a francesa Johanne Defay. A decisão da modalidade é no mesmo dia, mas no período noturno, aproximadamente às 21h16 (de Brasília). A disputa pela medalha de bronze deve acontecer antes, às 18h56.

ONDE ASSISTIR

O surfe feminino será transmitido pela TV Globo, SporTV, Globoplay, além do canal da CazéTV, do YouTube.