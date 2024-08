Atletismo nas Olimpíadas 2024: acompanhe desempenho dos brasileiros nesta segunda (5)

Esta segunda-feira (5) será de muitos representantes brasileiros no atletismo nas Olimpíadas 2024, disputadas em Paris (FRA). Pelo menos sete modalidades do atletismo contarão com atletas do Brasil no Stade de France nesta segunda.

400M COM BARREIRAS MASCULINO - 1ª RODADA

O Brasil teve dois representantes nesta disputa. Alison dos Santos ficou na terceira colocação da Série 3 e Matheus Lima ficou na segunda colocação da Série 5. Ambos garantiram vaga nas semifinais dos 400m com barreiras.

SALTO COM VARA FEMININO - CLASSIFICAÇÃO

Juliana Campos foi a representante brasileira na fase de classificação no salto com vara feminino. Ela somou uma pontuação de 4.40, ficando de fora do grupo das atletas que avançaram para a final desta modalidade do atletismo.

400M COM BARREIRAS FEMININO - REPESCAGEM

Nesta fase de repescagem, os dois primeiros de cada série avançam para a semifinal. Chayenne da Silva estava na Série 2, mas ficou na última posição, com tempo de 56.56, ficando de fora da zona de classificação para a semifinal.

400M MASCULINO - REPESCAGEM

Nesta prova de repescagem, o primeiro em cada série de repescagem e os próximos dois mais rápidos avançam para a semifinal. Lucas Carvalho não ficou em nenhuma dessas condições e não avançou para a semifinal.

400M FEMININO - 1ª RODADA

As três primeiras de cada eliminatória avançam para a semifinal, as demais avançam para a rodada de repescagem. Tiffani Marinho não conseguiu avançar para a semifinal, mas disputará a rodada de repescagem.

200M FEMININO - REPESCAGEM

Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins são as duas brasileiras que estão disputando esta prova. O primeiro em cada série de repescagem e os próximos dois mais rápidos avançam para a semifinal.

200M MASCULINO - 1ª RODADA

Nesta etapa, os três primeiros de cada eliminatória avançam para a semifinal, os demais avançam para a rodada de repescagem. Renan Corrêa será o representante brasileiro nesta prova, que está marcada para começar às 14h55.