Dupla nº1 do mundo, Ana Patrícia e Duda vencem japonesas e garantem vaga na semi do vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda venceram as japonesas Aikiko Hasegawa e Miki Ishii e garantiram vaga nas quartas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris. As duplas se enfrentaram nesta segunda-feira (5), na Arena Torre Eiffel. A vitória veio por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16.

As brasileiras conseguiram vencer bem o primeiro set, com Duda atacando com eficiência. As japonesas tentaram reagir, mas viram a dupla número 1 do mundo fechar a parcial em 21 a 15.

No segundo e decisivo set, Duda/Ana Patrícia abriu boa vantagem, com maior participação de Ana na defesa. Assim, a dupla selou a classificaçao com vitória por 21 a 16 e 2 sets a 0. Duda foi o destaque da partida com pimpressionantes 19 dos 29 pontos de ataque do Brasil.

Duda e Ana Patrícia enfrentam Tina e Aanastasija, da Letônia, na próxima fase. O jogo será na próxima quarta-feira e vale vaga nas semifinais da competição. Além delas, Evandro e Arthur também avançaram de fase.

Legenda: Ana Patrícia e Duda avançam para as quartas de final no vôlei de praia feminino. Foto: Alexandre Loureiro/COB