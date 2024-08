Brasil x EUA nas quartas do vôlei masculino da Olimpíada de 2024: confira horário e onde assistir

O Brasil tem um clássico mundial contra os Estados Unidos nesta segunda-feira (5) pelas quartas de final do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O confronto mata-mata tem início às 16h (de Brasília) e vale vaga na semifinal da competição.

A seleção brasileira chega em busca de superação na Olimpíada. Sob o comando de Bernardinho, a equipe nacional garantiu uma vaga nas eliminatórias apenas na rodada final da fase de grupos, quando venceu o Egito por 3 sets a 0. Antes, perdeu para a Itália (3x0) e a Polônia (3x2). Assim, tenta superar a desconfiança e crescer na decisão após ficar na 3ª posição do Grupo B.

Os EUA tiveram o 100% de aproveitamento após vencer todos os jogos do Grupo C. Na etapa, superaram Argentina (3x0), Japão (3x1) e Alemanha (3x2). As seleções são arquirrivais na modalidade e não estiveram no pódio dos Jogos de Tóquio-2020.

Os confrontos das quartas do vôlei masculino são: Brasil x EUA, Eslovênia x Polônia, Itália x Japão e França x Alemanha. No retrospecto geral, a seleção brasileira tem três ouros (Barcelona-1992, Atenas-2004 e Rio de Janeiro-2016) e três pratas (Los Angeles-1984, Pequim-2008 e Londres-2012).

Onde assistir

A final será transmitida pela TV Globo, SporTV, Globoplay, além do canal da CazéTV, do YouTube.

Ficha técnica | Brasil x EUA

Competição : quartas de final do vôlei masculino na Olimpíada de Paris 2024

: quartas de final do vôlei masculino na Olimpíada de Paris 2024 Data : 5 de agosto, segunda-feira.

: 5 de agosto, segunda-feira. Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local: Arena 1 Paris Sul, em Paris, na França.