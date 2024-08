Surfe nas Olimpíadas de Paris 2024: saiba onde assistir ao Medina na semifinal da modalidade

Gabriel Medina entra no mar em busca de passar para a final do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024. O adversário da vez é o australiano Jack Robinson. A disputa acontece em Teahupo'o, no Taiti, a partir das 18h05 (de Brasília) desta segunda-feira (5).

Na fase passada, Medina disputou vaga com outro brasileiro, o Chumbinho. Quem passar para a final, pode enfrentar o peruano Alonso Correa ou o francês Kauli Vaast.

A decisão da modalidade é no mesmo dia, mas no período noturno, aproximadamente às 21h16 (de Brasília). A disputa pela medalha de bronze deve acontecer antes, às 18h56.

O rival do brasileiro na semifinal publicou uma foto nas redes sociais com uma pose semelhante a que viralizou por Medina nos Jogos Olímpicos e provocou: "Vamos fazer isso".

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SporTV, Cazé TV e Olympics.com.