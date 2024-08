Rebeca Andrade fica em 4º e não consegue medalha na final da trave da Olimpíada de Paris

O Brasil encerrou a participação na final da trave feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira (5) sem alcançar a medalha. O país foi representado por Rebeca Andrade e Julia Soares que ficaram em 4º e 7º, respectivamente. O ouro foi conquistado por Alice D’Amato (Itália), com a prata para Zhou Yaqin (China) e o bronze para Manila Esposito (ITA).

Multicampeã, a norte-americana Simone Biles também ficou fora do pódio. A próxima prova do Brasil na ginástica será às 9h30, com a final do solo. Rebeca Andrade é a única representante do país classificada para essa decisão.

Na sequência das apresentações, Julia Soares foi a 3ª a competir no aparelho. Com 18 anos, a estreante na Olimpíada teve uma série de movimentos fortes, mas se desequilibrou e caiu do aparelho, ficando com uma nota final de 12.333.

Legenda: Com 18 anos, a ginasta Julia Soares estreou nos Jogos Olímpicos em Paris Foto: Alexandre Loureiro / COB

Já Rebeca fechou a prova, logo depois de Simone Biles. A ginasta sabia o que precisava para subir ao pódio e teve um exibição segurança, sem nenhuma queda, como sofreu a norte-americana. Apesar disso, atingiu 13.933, apenas 67 pontos a penas que a italiana Manila Esposito, que ficou com o bronze. A pontuação, inclusive, gerou revolta dos brasileiro nas redes sociais.

Confira as notas da final feminina da trave nos Jogos Olímpicos

Alice D’Amato (Itália): 14.366 (OURO) Zhou Yaqin (China): 14.100 (PRATA) Manila Esposito (ITA): 14.000 (BRONZE) Rebeca Andrade (Brasil): 13.933 Simone Biles (EUA): 13.100 Sunisa Lee (EUA): 13.100 Julia Soares (BRA): 12.333 Sabrina Maneca-Voinea (Romênia): 11.733

Saiba como foi a final da trave na ginástica artística feminina

Em busca do recorde

Até o momento, a equipe feminina brasileira de ginástica já conquistou três medalhas na Olimpíada: bronze por equipes, além de duas pratas com salto e individual geral, ambas com Rebeca, que se tornou a atleta do país que mais vezes chegou ao pódio, em marca histórica dividia com Robert Scheidt e Torben Grael, da Vela, todos com cinco.

Como funciona a prova?

A final da trave de equilíbrio na ginástica artística feminina contou com oito participantes. Todos tiveram a chance de realizar uma apresentação. Após a performance, os jurados emitiram uma nota avaliando a dificuldade e a execução. As três melhores sobem ao pódio e faturam as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

Ficha técnica

Competição : final da trave de equilíbrio na ginástica artística feminina

: final da trave de equilíbrio na ginástica artística feminina Data: 5 de agosto, segunda-feira.

5 de agosto, segunda-feira. Horário: 07h38 (horário de Brasília)