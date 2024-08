Rebeca Andrade assume liderança do ranking de maiores medalhistas olímpicos do Brasil; veja lista

Rebeca Andrade, ginasta brasileira, fez história neste sábado (3), conquistou sua quinta medalha em Jogos Olímpicos e tornou-se a maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas, ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael, atletas da vela.

A brasileira ficou com a medalha de prata na disputa da final do salto sobre a mesa, conquistando a sua terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris: duas de prata e uma de bronze. O ouro na final do salto ficou com a norte-americana Simone Biles.

Legenda: 2024.08.02 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica artística - Rebecca Andrade Foto: Wander Roberto/COB

Ginasta brasileira mais premiada da história, Rebeca Andrade também igualou Isaquias Queiroz na marca de três medalhas em uma única edição de Olimpíadas. Os dois são os únicos atletas brasileiros a alcançar esta marca.

MAIORES MEDALHISTAS OLÍMPICOS DO BRASIL