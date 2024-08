Com Manoel Messias e Vittoria Lopes, Brasil fica em 8º no triatlo misto da Olimpíada de Paris 2024

Com os cearenses Manoel Messias e Vittoria Lopes, o Brasil terminou na 8ª posição na decisão do revezamento misto do triatlo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Disputando a prova pela primeira vez na história, a equipe brasileira contou também com Miguel Hidalgo e Djenyfer Arnold. O pódio teve Alemanha com ouro, EUA com a prata e o time da Grã-Bretanha com o bronze.

Na prova, cada atleta nadou 300 m, pedalou 7 km e ainda correu 1,8 km. A ordem no triatlo foi formada por: Miguel Hidalgo (1º), Djenyfer Arnold (2º), Manoel Messias (3º) e Vittoria Lopes (4º). O tempo total da prova do Brasil foi de 1h27min23.

Veja o tempo individual de cada atleta brasileiro no triatlo misto

Miguel Hydalgo - 20:23

Djenyfer Arnold - 22:44

Manoel Messias - 20:42

Vittoria Lopes 23:34

Legenda: O cearense Manoel Messias participou do triatlo misto do Brasil Foto: Luiza Moraes / COB

Polêmica com Rio Sena

A prova do revezamento ocorreu após uma reunião com representantes da World Triathlon, órgão regulador da modalidade, e do Comitê Olímpico Internacional, juntamente com os organizadores dos Jogos de Paris e as autoridades regionais e meteorológicas. No domingo (4), revisaram os testes de água do Rio Sena, que causa preocupação pelos níveis inseguros da bactéria E. coli. Os resultados indicaram que a qualidade havia melhorado nas horas anteriores e estaria dentro dos limites determinados.

A decisão de realizar a prova usando o Sena veio depois que o Comitê Olímpico da Bélgica anunciou que retiraria a equipe da prova de revezamento depois que uma de suas atletas que competiu no rio na semana passada adoeceu. Não ficou claro se a doença dela teve algo a ver com a água do Sena.

A Suíça também revelou que um de seus triatletas estava com uma infecção estomacal e não competiria no revezamento. Os suíços evitaram culpar a qualidade das águas do Rio Sena pelo problema.