Sidney Moraes não é mais técnico do Ferroviário. O clube coral informou a saída do treinador na tarde desta segunda-feira (4). Sidney comandou o Tubarão da Barra em apenas 3 partidas na Série C do Brasileiro, com 3 derrotas.

O treinador estreou no dia 18 de junho com derrota para o Brasil de Pelotas fora de casa por 3 a 1, na rodada seguinte perdeu em casa para o Floresta por 2 a 0, e no último sábado, foi novamente derrotado, agora fora de casa por 4 a 2 para o Manaus.

Confira a breve nota coral:

Ferroviário oficializa saída do técnico Sidney Moraes



A diretoria coral comunica oficialmente a não continuidade do técnico Sidney Moraes e de sua comissão técnica, composta pelo auxiliar Wesley Édson e do preparador físico Cláudio Café. pic.twitter.com/WjD8hstcKM — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) July 4, 2022

A diretoria coral comunica oficialmente a não continuidade do técnico Sidney Moraes e de sua comissão técnica, composta pelo auxiliar Wesley Édson e do preparador físico Cláudio Café. Agora, o clube segue em negociações para tão breve anunciar o novo comando técnico para a sequência da temporada.

Com a saída de Sidney, o Ferrão irá pra seu 3º técnico na Série C. Antes dele, Roberto Fonseca dirigiu o Tubarão da Barra até a 10ª rodada.

Leia Também Vladimir Marques Com a chegada de Sidney Moraes, Ferroviário vai para seu 8º técnico na Série C em 4 anos

No Z4

O Ferroviário vive uma crise na Série C do Brasileiro e com 6 derrotas seguidas, está no Z-4 com 12 pontos. O time volta a jogar no dia 9, contra o Aparecidense, às 15 horas, no Presidente Vargas.

O time coral tem 6 rodadas para evitar o rebaixamento para a Série D. Em 17º com 12 pontos, o Ferrão está dois pontos do Confiança, primeiro time fora do Z4, em 16º com 14.