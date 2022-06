Com a chegada de Sidney Moraes, Ferroviário vai para seu 8º técnico na Série C em 4 anos

O Ferroviário anunciou o técnico Sidney Moraes para a sequência da Série C do Brasileiro. O treinador será o 8ª em 4 edições da competição nacional, e tentará ser o primeiro a classificar o time coral para a 2ª Fase.

Desde que voltou para a Série C em 2019, o Tubarão da Barra tem uma média de 2 treinadores por edição. Foram três técnicos em 2019 (Marcelo Vilar, Leandro Campos e Marcelo Veiga), um em 2020 (Marcelo Vilar dirigiu a equipe até a penúltima rodada, mas saiu antes do último jogo por não renovar contrato, com Totonho sendo o treinador na última rodada), dois em 2021 (Francisco Diá e Anderson Batatais) e outros dois em 2022 (Roberto Fonseca e Sidney Moraes).

Técnicos do Ferrão na Série C (2019-2022)

2022 (2 técnicos)

Roberto Fonseca (1ª rodada à 10 rodada)

Sidney Moraes (vai estrear na 11ª rodada)

2021 (2 técnicos)

Francisco Diá (1ª rodada à 15ª rodada)

Anderson Batatais (16ª rodada à 18ª rodada)

2020 (1 técnico*)

Marcelo Vilar (1ª rodada a 17ª rodada)

Totonho* (18ª rodada)

* Treinou o Ferroviário na última rodada após Vilar não renovar contrato

2019 (3 técnicos)

Marcelo Vilar (1ª rodada à 9ª rodada)

Leandro Campos (10ª rodada à 14ª rodada)

Marcelo Veiga (15ª rodada à 18ª rodada)

Fase atual

Em nenhuma das edições anteriores da Série C, o Ferrão conseguiu passar de fase, com Sidney tendo 9 rodadas para isso.

O Tubarão da Barra é o 11º colocado com 12 pontos, e está 4 pontos do G-8. O São José/RS abre o grupo de classificação com 16 pontos.

Jogos restantes do Ferroviário na Série C



18/06 - 15h - Brasil (F)

26/06 - 17h - Floresta (C)

02/07 - 17h - Manaus (F)

09/07 - 15h - Aparecidense (C)

16/07 - 17h - Campinense (F)

24/07 - 17h - Vitória (C)

29/07 - 19h - Remo (F)

05/08 - 19h - Volta Redonda (F)

12/08 - 19h - Ypiranga-RS (C)