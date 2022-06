Ferroviário demite Roberto Fonseca e anuncia Sidney Moraes para o resto da Série C

O Ferroviário tem novo comando técnico. Após a derrota por 1 a 0 para o Altos-PI, em Teresina, o Tubarão da Barra demitiu Roberto Fonseca. E a diretoria coral agiu rápido, já acertando com Sidney Moraes para o cargo.

Roberto Fonseca deixou o cargo após 10 jogos, em que acumulou 40% de aproveitamento, após quatro vitórias e seis derrotas.

Ex-Icasa, Sidney Moraes já chega na capital cearense nesta segunda-feira (13) para já começar os trabalhos na Barra do Ceará.

Ex-volante de São Paulo, Sport e Fluminense, dentre outros clubes, Sidney começou a carreira de treinador no Boa Esporte-MG e passou ainda por Avaí, Ponte Preta, Vila Nova, Náutico e Paysandu e Icasa, seu último clube, onde já havia feito histórica campanha em 2013 na Série B.

Com 12 pontos na tabela, o Ferroviário está na 11ª colocação da Série C do Campeponato Brasileiro. O próximo jogo do Tubarão da Barra, que marcará a estreia do novo treinador, será contra o Brasil de Pelotas, no próximo sábado (18), às 15 horas, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas.