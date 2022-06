Altos (PI) x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro Série C, o Ferroviário encara o Altos (PI), neste domingo (12), às 15h, pela 10ª rodada da competição. O confronto nordestino será no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Apesar das derrotas para Figueirense (1 a 0) e Paysandu (2 a 1), em caso de vitória, o Tubarão da Barra volta ao G8 da competição. A equipe está na 11ª posição, com 12 pontos. Para a partida, Roberto Fonseca conta com os retornos do zagueiro Fredson e do atacante Bruninho, que estavam no DM e desfalcaram a equipe no último compromisso.

Por outro lado, o adversário quer a vitória para sair da zona de rebaixamento da Série C. O Jacaré é vice-lanterna com 7 pontos em 9 jogos. Para o confronto, o técnico Fernando Tonet não contará com o zagueiro Fábio Aguiar, os volantes Netinho, Marconi e Ray, e o lateral-direito Polegar, entregues ao departamento médico.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida no site NSports.

Prováveis escalações

Altos (PI): Rafael; Ferrari, Ramon, Lucas Sousa e Dieyson (Danilo Silva); Valderrama, Tibiri, Marcos Aurélio e Elielton (Danilo Bala); Betinho e Manoel. Técnico: Fernando Tonet.

Ferroviário: Jonathan; Yuri, Vitão, Natan e Emerson; Eder Lima, Alemão, Wagninho e Maicon Assis; Dudu e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca.

FICHA TÉCNICA | Altos (PI) x Ferroviário

Local: Estádio Lindolfo Monteiro

Data: 12/06/22 (domingo)

Horário: 15h

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC)