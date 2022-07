Ferroviário anuncia renúncia do presidente Newton Filho e do diretor de futebol

O Ferroviário anunciou na tarde desta quinta-feira (1) as renúncias do presidente Newton Filho e do diretor de futebol Arthur Boin. Com a saída do mandatário, o vice-presidente Francisco Barros Machado Neto assume o clube.

Desde 2019 no comando do Tubarão da Barra, Newton conseguiu o título de Campeão Brasileiro da Série D e deixa o time na 15ª colocação da Série C. O motivo da saída do gestor não foi divulgado pela direção.

Em nota, a assessoria do clube disse que " a delegação coral, representada por diretores, pelo gerente de futebol Leanderson Collonia, jogadores e comissão técnica, já está ciente e segue focada em busca do resultado positivo neste sábado", finaliza.

O Ferrão entra em campo neste sábado, às 17h, contra o Manaus, pela Série C.