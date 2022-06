Ferroviário x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste domingo (26), às 17h (horário de Brasília), contra o Floresta, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Ferroviário x Floresta: onde assistir e horário

A partida será transmitida ao vivo pelo DAZN, às 17h deste domingo (26)

Palpite

O que está em jogo



Na 14ª colocação, com 12 pontos, a equipe coral vem de 4 derrotas seguidas e precisa se recuperar na tabela. Ainda que o Ferrão esteja de olho no G-8 - quem abre a zona de classificação é o Manaus, com 17 - já existe a ameaça do Z4, com o rival de hoje, o Verdão da Vila, abrindo a zona de rebaixamento com 11.

Ou seja, o duelo entre cearenses é um confronto direto para fugir do Z4 e ainda sonha com o G8.



A sequência ruim começou com o ex-técnico Roberto Fonseca, que caiu após 3 derrotas seguidas, e continuou com novo treinador Sidney Morais, que estreou na rodada anterior, perdendo para o Brasil de Pelotas por 3 a 1 estádio no Bento Freitas, no interior do Rio Grande do Sul.

Sidney Morais Técnico do Ferroviário "Não foi o resultado que esperávamos, mas os jogadores lutaram, se entregaram. Vamos trabalhar bastante, corrigir os erros para que a gente possa melhorar na competição. Sabemos o que precisa ser melhorado. Com dedicação e ter tranquilidade neste momento, vamos dar confiança para que a equipe volte a vencer".

Floresta

Assim, o time coral deve ser mudanças para o duelo contra o Floresta, já que o treinador trabalhou sua primeira semana "cheia", diferente de sua estreia.

O Verdão da Vila também estrou técnico novo na rodada anterior, com Leston Júnior comandando o time no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, no PV. O resultado quebrou uma série negativa de 6 derrotas seguidas, motivando a equipe para deixar o Z4 da competição.

Legenda: Depois do empate na estreia do novo treinador, o Floresta busca voltar a vencer na Série C diante do Ferroviário Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Com todos à disposição, o treinador terá força total para utilizar no duelo estadual pela Terceirona.

Prováveis escalações



Ferroviário:

Jonathan, Marcos Martins, Fredson, André Baumer, Vitão, Emerson Barbosa, Emerson, Anderson Paulista, Maicon Assis, Edson Cariús e Gustavo. Técnico: Sidney Morais

Floresta:

Marcão, Perema, Maílson, Fábio Alves, Carlinhos, Jô, Dudu, Raphael Luz, Renan Mota, Luan, Carlos Renato. Técnico: Leston Júnior







Ficha técnica | Ferroviário x Floresta

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Data: 26/06/2022 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez - SP

Árbitro Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho - SP

Árbitro Assistente 2: Leonardo Tadeu Pedro - SP