Floresta é derrotado pelo Remo por 2 a 0 e emenda quarta derrota seguida na Série C

O Floresta foi vencido pelo Remo em jogo da oitava rodada da Série C do Brasileirão. É a quarta derrota seguida do clube na competição. O Verdão perdeu por 2 a 0, no Estádio Baenão, em Belém, no Pará. O duelo ocorreu neste domingo (29).

O resultado deixa o Lobo da Vila em 13º na tabela. A equipe cearense soma 10 pontos. O adversário da próxima rodada será o Atlético-CE, na sexta-feira (3), às 15h, no Estádio Presidente Vargas.

O JOGO

O Remo começou melhor no jogo, partindo para a ofensiva com Fernandinho, que chutou de fora da área. Ele insite em novo lance, mas é barrado por Marcão mais uma vez. O Floresta reagiu com Fábio Alves, em cobrança de falta perigosa. Brenner também tentou e quase fez. Luan Lauzã teve a última boa chance do primeiro tempo, mas não converteu.

Na volta, o ritmo do jogo diminuiu. Paulo Bonamigo mudou o time e viu resultado. Aos 11', Bruno Alves bate falta no ângulo e abre o placar. Aos 40', o Floresta equilibrou a partida e quase empatou com Thalysson. No entanto, após sobra de bola, foi a vez de Fernandinho selar a vitória do time paraense por 2 a 0.