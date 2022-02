CBF divulga tabela do Brasileirão Série C com novo formato; veja confrontos dos cearenses

A tabela básica do Brasileirão Série C 2022 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta terça-feira (6). Com ela, o Regulamento Específico e o Plano Geral de Ação. Os documentos técnicos detalham a competição que traz novo formato nesta edição. Ferroviário, Atlético-CE e Floresta são os times cearenses na disputa. A Primeira Fase terá 19 rodadas com jogos em turno único. As partidas de abertura serão entre 9 e 11 de abril.

Em turno único, na primeira fase, todos jogam contra todos. Os oito primeiros colocados avançam para a segunda. Os dez primeiros na tabela vão jogar dez partidas em casa e nove fora. Os outros farão dez jogos fora e nove como mandantes.

Na segunda fase, serão divididos em dois grupos com quatro times cada. Na própria chave, vão disputar em partidas de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo conquistam vaga na Série B do próximo ano. Vão disputar o título da competição os líderes de cada grupo, também em duas partidas (ida e volta).

A escolha do novo formato se deu por votação dos clubes na última sexta-feira. As equipes cearenses, no entanto, foram contra a nova fórmula. Além de Ferroviário, Floresta e Atlético, outros quatro clubes, também nordestinos, votaram em contrário.

A edição de 2022 terá 216 partidas, com 27 datas para a disputa. Mais detalhes como datas, horários e locais serão divulgados posteriormente.

TABELA DOS TIMES CEARENSES NA PRIMEIRA FASE DA SÉRIE C:

1ª rodada (entre 9 e 11/4):

Atlético-CE x Campinense

Mirassol x Ferroviário

Floresta x Confiança

2ª rodada (entre 16 e 18/4):

Vitória-BA x Floresta

Ferroviário x ABC-RN

Paysandu x Atlético-CE

3ª rodada (entre 23 e 25/4):

Atlético x Ferroviário

Floresta x Figueirense

4ª rodada (entre 30/4 e 2/5):

Botafogo-SP x Floresta

Volta Redonda x Atlético-CE

Ferroviário x Botafogo-PB

5ª rodada (entre 7 e 9/5):

Ypiranga-RS x Floresta

Atlético-CE x Figueirense

Ferroviário x São José-RS

6ª rodada (entre 14 e 16/5):

Confiança x Ferroviário

Altos-PI x Atlético-CE

Floresta x Manaus

7ª rodada (entre 21 e 23/5):

Atlético-CE x ABC-RN

Aparecidense x Floresta

Ferroviário x Botafogo-SP

8ª rodada (entre 28 e 30/5):

São José-RS x Atlético-CE

Figueirense x Ferroviário

Remo x Floresta

9ª rodada (entre 4 e 6/6):

Floresta x Atlético-CE

10ª rodada (entre 11 e 13/6):

São José-RS x Floresta

Atlético-CE x Vitória

Altos-PI x Ferroviário

11ª rodada (entre 18 e 20/6):

Botafogo-PB x Atlético-CE

Brasil-RS x Ferroviário

Floresta x Volta Redonda

12ª rodada (entre 25 e 27/6):

Atlético-CE x Ypiranga-RS

Ferroviário x Floresta

13ª rodada (entre 2 e 4/7):

Manaus x Ferroviário

Mirassol x Atlético-CE

Floresta x Altos-PI

14ª rodada (entre 9 e 11/7):

Botafogo-PB x Floresta

Atlético-CE x Remo

Ferroviário x Aparecidense

15ª rodada (entre 16 e 18/7):

Campinense x Ferroviário

Brasil-RS x Atlético-CE

Floresta x Mirassol

16ª rodada (entre 23 e 25/7):

Atlético-CE x Manaus

ABC-RN x Floresta

Ferroviário x Vitória

17ª rodada (entre 30/7 e 1/8):

Aparecidense x Atlético-CE

Remo x Ferroviário

Floresta x Brasil-RS

18ª rodada (entre 6 e 8/8):

Atlético-CE x Botafogo-SP

Volta Redonda x Ferroviário

Floresta x Campinense

19ª rodada (entre 13 e 14/8):

Confiança x Atlético

Ferroviário x Ypiranga-RS

Paysandu x Floresta

Confira a tabela completa clicando aqui.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte