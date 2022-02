Série C muda formato para 2022 e terá turno único na 1ª Fase, Cearenses foram contra

Os 20 clubes participantes da Série C realizaram, nesta sexta-feira (5), o conselho técnico da competição para 2022 e mudaram a fórmula da 1ª Fase da competição. E por uma votação apertada 12 a 8, ficou definido que a fase inicial será em turno único, com todos jogando contra todos, e os oito primeiros colocados avançando para uma segunda fase. Entre os contrários estiveram os representantes cearenses, Ferroviário, Floresta e Atlético.

Como serão 19 rodadas na 1ª Fase, portanto, um número impar de jogos, os 10 melhores ranqueados do torneio jogarão 10 jogos em casa e nove fora, enquanto o restante fará 10 partidas fora e nove em seus domínios. Os três cearenses estarão no segundo grupo, jogando uma partida a mais fora de casa.

A 2ª Fase não teve fórmula alterada, com os dois quadrangulares do acesso, em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave subirão para a Série B. O líder de cada quadrangular ao fim dos jogos da segunda fase farão a final da competição. Os quatro piores da primeira fase, que terá 19 rodadas, cairão para a Série D.

Contra

Oito clubes, todos do Nordeste, foram contra a mudança, pois queriam o torneio no mesmo molde dos últimos anos na primeira fase, com dois grupos regionalizados de 10 equipes. O Confiança foi o único da região que votou a favor da proposta vencedora.

Datas

A CBF havia definido a Série C com 26 datas. Com a mudança na 1ª Fase e uma data foi acrescentada, uma nova tabela do torneio deve ser divulgada na próxima semana.

Cotas

Para auxilis os clubes nos deslocamentos que serão maiores, a CBF definiu uma cota de participação de R$ 250 mil para cada clube. Além disso, a entidade definiu as cotas por colocação: R$ 400 mil (campeão), R$ 300 mil (vice campeão), R$ 200 mil (3° lugar) e R$ 100 mil (4° lugar). O campeão e o vice ainda ganharão um um automóvel.