CBF divulga tabela do Brasileirão 2022; veja estreias e primeiros jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (2), a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro 2022, definindo os adversários de Ceará e Fortaleza na estreia da competição.

O Alvinegro realizará o primeiro jogo contra o Palmeiras, fora de casa, enquanto o Tricolor estreará contra o Cuiabá, em casa.

Os jogos da primeira rodada estão marcados para o fim de semana dos dias 9, 10 e 11 de abril. Veja todos os jogos aqui.

Detalhe: o Clássico-Rei está marcado logo para a 3ª rodada da competição, previsto para os dias 23, 24 ou 25/4, com mando de campo do Fortaleza no 1º turno. Vale lembrar que Ceará e Fortaleza são os únicos representantes do Nordeste na Primeira Divisão em 2022.

VEJA A PRIMEIRA RODADA COMPLETA DO BRASILEIRÃO

Atlético-MG x Internacional

Fluminense x Santos

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ceará

Botafogo x Corinthians

Juventude x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Avaí x América-MG

Coritiba x Goiás

Na sequência, o Ceará terá como adversários Botafogo (C), Fortaleza (F), Bragantino (C) e Athletico-PR (F). Na 38ª rodada, o Vovô encerrará a participação contra o Juventude, em casa.

Já o Fortaleza vai pegar Internacional (F), Ceará (C), Corinthians (F) e São Paulo (C). Na última rodada, o Leão do Pici vai encarar o Santos, fora de casa.

VEJA OS PRIMEIROS JOGOS DE CEARÁ E FORTALEZA NA SÉRIE A 2022

1ª RODADA (9/4, 10/4 ou 11/4)

Fortaleza x Cuiabá

Palmeiras x Ceará

2ª RODADA (16/4, 17/4 ou 18/4)

Internacional x Fortaleza

Ceará x Botafogo

3ª RODADA (23/4, 24/4 ou 25/4)

Fortaleza x Ceará

4ª RODADA (30/4, 1/5 ou 2/5)

Ceará x Bragantino

Corinthians x Fortaleza

5ª RODADA (7/5, 8/5 ou 9/5)

Fortaleza x São Paulo

Athletico-PR x Ceará

