Floresta sofre virada nos minutos finais e é derrotado pela Aparecidense na Série C

O Floresta foi derrotado por 3 a 2 pela Aparecidense neste domingo (22). As equipes se enfrentaram em jogo da 7ª rodada do Brasileirão Série C, no Estádio Aníbal Toledo, em Goiás.

O Verdão da Vila cai duas posições e está em 10º na tabela. São 10 pontos numa campanha com três vitórias, um empate e três derrotas seguidas. A equipe enfrenta o Remo no domingo (29), no Baenão.

A Aparecidense sobe para o 15º lugar. A equipe tem oito pontos no torneio, com dois empates, duas vitórias e três derrotas. O Camaleão visita o Confiança sábado (28), no Batistão.

O JOGO

A partida começou movimentada, principalmente com pressão dos donos da casa. A Aparecidense mostrou ofensividade e obrigou o Floresta a recurar na defesa. Mas o Camaleão tanto insistiu, que abriu o placar. Luan Sales infiltrou e passou a bola para Alex Henrique, que bateu cruzado e fez o único gol do primeiro tempo.

Na volta, o time cearense não perdeu tempo. Empatou aos 5' com Raphael Luz. Após cobrança de escanteio, ele subiu e cabeceou. A Aparecidense virou aos 16', com Alex Henrique. O Verdão da Vila empatou outra vez com Raphael Luz aos 21'. Os anfitriões correram para virar o marcador e chegaram ao 3 a 2. Aos 45', Luiz Paulo marcou e selou a vitória do time.