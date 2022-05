Crato vence a primeira na Série D; Icasa é derrotado fora de casa

O futebol cearense entrou em campo neste sábado (21) pela Série D do Brasileiro de 2022. Pelo Grupo 3 da competição, Crato e Icasa disputaram a 6ª rodada e conquistaram resultados distintos.

No estádio Mirandão, em Crato, os donos da casa venceram o Globo-RN por 2 a 1 com gols de Hudson e Mateus Gosta no 2º tempo. Bruno Vitor descontou para os visitantes. Foi a 1ª vitória do time cratense, agora com quatro pontos e na 7ª posição - o lanterna é a equipe potiguar, com 1.

Já fora de casa, o Icasa perdeu para o Retrô-PE por 3 a 0 na Arena Pernambuco. Artilheiro da 4ª divisão, Franklin Mascote marcou duas vezes, e Pedro Costa completou o triunfo. Assim, o Verdão do Cariri cedeu uma colocação e desceu para 3º, com 10. Os pernambucanos lideram, com 14.

Próximos jogos

Na 7ª rodada da Série D, o Icasa recebe o América-RN no domingo (29), às 15h, no Mirandão. Na mesma data, às 16h, o Crato encara o Afogados-PE no estádio Vianão, em solo pernambuco.