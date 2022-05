Figueirense x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Figueirense entra em campo neste sábado (28), às 15h (horário de Brasília), contra Ferroviário, pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

O Tubarão da Barra ocupa a 4ª colocação, com 12 pontos, e busca a 2ª vitória consecutiva na Série C. Enquanto isso, o Figueirense não perde há três partidas, ocupando a 6ª posição, com o mesmo número de pontos do Ferroviário.

A partida marca o 1º confronto entre as equipes na história. O técnico Roberto Fonseca conta com todo o elenco à disposição.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida na TV NSports.

Prováveis escalações

Figueirense: Wilson; Natan Masiero, Luis Fernando, Maurício e Zé Mário; Uesley Gaúcho, Clayton e Rodrigo Bassani; Jhon Cley, Andrew e Gustavo Henrique. Técnico: Júnior Rocha.

Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Fredson, Vitão, Emerson; Alemão, Emerson Souza e Wagninho; Maicon Assis, Dudu e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca.

Ficha técnica | Figueirense x Ferroviário

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data: 28/05/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Michael Correia (RJ)