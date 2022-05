Atlético Cearense sofre gol no fim e empata com o São José pela Série C do Brasileiro

Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Atlético Cearense empatou em 1 a 1 com o São José/RS, neste sábado (28), no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

A Águia abriu o placar na primeira etapa com Lucas Bessa cobrando falta, aos 32 minutos, mas no fim do jogo, aos 45 minutos do 2º tempo, Gabriel Lima marcou o gol de empate para o time gaúcho.

Na Tabela

Com a igualdade, o Atlético chega aos 5 pontos e vem reagindo na competição, ainda que esteja no Z4. Após um início de derrotas, a equipe venceu uma e empatou duas nos últimos quatro jogos, estando 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. O São José é o 13º com 10.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Rubro-Negro irá enfrentar o Floresta, no próximo sábado, às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).