Com 5 derrotas seguidas, Ferroviário tem sua pior campanha após retorno para a Série C

O momento do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro é terrível. São 5 derrotas seguidas, com a equipe despencando para o 15º lugar com apenas 12 pontos, mesma pontuação do Z-4 (o Campinense é o 17º com 12). E a campanha de 2022 é a pior do Ferrão após seu retorno para a Série C, com os atuais 33,3% de aproveitamento.

A queda vertiginosa fez com que o time coral esteja 6 pontos do G-8, principal objetivo da equipe, que ainda não avançou de fase desde que voltou para a Série C em 2019. A atual campanha coral está bem abaixo das anteriores, sempre próximo da zona de classificação.

Confira as campanhas corais até a 12ª rodada da Série C

2019:

Foi o 1º com 23 pontos em 12 rodadas e terminou em 5º com 25.

2020:

Foi o 4º colocado com 17 pontos em 2020 em 12 rodadas e terminou em 7º com 23.

2021:

Foi o 6º com 18 pontos em 2021 em 12 rodadas e terminou em 6º com 24

Jogos que faltam

O Ferroviário terá 7 rodadas para se recuperar na Série C, seja para ainda buscar a classificação entre os 8 ou permanecer sem sustos. São 3 jogos em casa e 4 fora.

2/07 - 17 horas - Manaus x Ferroviário

9/07 - 15 horas - Ferroviário x Aparecidense

16/07 - 17 horas - Campinense x Ferroviário

24/07 - 17 horas - Ferroviário x Vitória

1/08 - 20 horas - Remo x Ferroviário

5/08 - 19 horas - Volta Redonda x Ferroviário

12/08 - 19 horas - Ferroviário x Ypiranga-RS