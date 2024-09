Sem restrições do DM, Calebe intensifica treinos com elenco do Fortaleza a partir desta quarta

Fora do último boletim médico divulgado pelo Fortaleza, o meia Calebe encerrou o período de fortalecimento muscular e a partir desta quarta-feira (4), quando o elenco tricolor se reapresenta no Pici, o camisa 10 estará totalmente reintegrado ao grupo e treinará normalmente.

Há mais de 70 dias sem jogar uma partida oficial, Calebe até participou de alguns treinos na semana passada, mas como o clube só atualizou a condição do departamento médico no último sábado e o meia não apareceu nem em fase de transição, está liberado 100% para trabalhar com os demais a partir de agora.

Legenda: Calebe tem contrato com o Leão até 2026 Foto: Kid Júnior / SVM

O próximo jogo do Fortaleza está marcado para quarta-feira da semana que vem, o que dá a Calebe exatamente uma semana de trabalhos regulares para que ele possa, enfim, voltar a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Se voltar a ser relacionado, o meio-campista disputou espaço diretamente com Tomás Pochettino para atuar contra o Inter, uma vez que Kervin Andrade, que também joga na posição, desfalca o Leão neste duelo porque estará retornando ao Brasil após servir a seleção venezuelana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

MUITAS LESÕES, POUCOS JOGOS

O último jogo do camisa 10 pelo Leão foi em 26 de junho, contra o Atlético-MG, pela Série A do Brasileiro. Anteriormente, ele já havia desfalcado o Leão por 81 dias, por conta de um edema muscular na coxa esquerda. No início do ano, ele já havia sofrido um estiramento na mesma coxa.

A comissão técnica do Fortaleza decidiu fazer um trabalho de fortalecimento muscular no jogador para evitar que ele volte a se lesionar rapidamente, como ocorreu após o último retorno aos gramados, que durou apenas dois jogos, com 27 minutos em campo, somando toda a atuação no gramado.

Legenda: Calebe e Moisés comemoram gol do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2024, Calebe tem apenas 12 jogos contabilizados e apenas 419 minutos jogando, o que significa quatro partidas inteiras e metade de outra. Ainda assim, ele marcou dois gols.

Calebe pertence ao Fortaleza até dezembro de 2026. Ele foi adquirido junto ao Atlético-MG por R$ 6 milhões, com 50% dos direitos econômicos. Na atual temporada, o meio-campista já foi até sondado pelo Internacional.