Calebe deixa o DM do Fortaleza após mais de dois meses e inicia transição; veja boletim médico

O meia Calebe iniciou o processo de transição após se recuperar de um edema muscular na coxa esquerda, que o deixou longe dos gramados desde março. O início da transição foi confirmado neste domingo (9) em balanço do departamento médico do Fortaleza.

O atleta ainda não foi relacionado para a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB, que será disputada neste domingo (9), em Maceió (AL). Apesar disso, ele seguiu viagem com a delegação para acompanhar o jogo decisivo.

Legenda: Calebe saiu de campo chorando após lesão no clássico Foto: THIAGO GADELHA

Outra novidade no balanço do departamento médico do Fortaleza foi a liberação de Lucas Sasha. O jogador, que também tratava uma lesão muscular, voltou a ser relacionado e está no banco de reservas para a final contra o CRB.

CRB e Fortaleza entram em campo neste domingo (9), às 16h30 de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. No jogo de ida, o Leão venceu o time alagoano por 2 a 0.

Acompanhe o nosso canal do Jogada no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va7cKxyDzgTEkgbceM3F.