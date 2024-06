Escalação do Fortaleza tem Pedro Augusto titular e Tinga no banco para final da Copa do Nordeste

O Fortaleza está escalado para a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB. Juan Pablo Vojvoda fez alterações na escalação em relação ao jogo de ida, promovendo as entradas de Kuscevic, Cardona, Hércules e Pedro Augusto.

Tinga, Titi, Zé Welison e Matheus Rosseto, que foram titulares no jogo de ida, vencido pelo Fortaleza por 2 a 0, ficam desta vez no banco de reservas, por opção técnica. O ataque foi o único que não sofreu alterações.

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero.

CRB e Fortaleza entram em campo neste domingo (9), às 16h30 de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. No jogo de ida, o Leão venceu o time alagoano por 2 a 0.

