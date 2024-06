Força ofensiva do Fortaleza é trunfo na luta pelo tricampeonato da Copa do Nordeste; veja números

20 gols em 11 jogos, com média de quase dois gols por partida. É essa a realidade ofensiva do Fortaleza na Copa do Nordeste 2024. O Tricolor do Pici tem justamente no seu setor de ataque uma das armas na luta pelo título do Nordestão neste domingo (9), contra o CRB.

Entre os nomes que compõe o ataque do Leão, um em especial tem se destacado nesta edição da Copa do Nordeste: Moisés. O camisa 21 do Fortaleza é o atual artilheiro da competição, com sete gols marcados até o momento.

Legenda: Moisés comemora gol marcado contra o Altos-PI Foto: Kid Jr/SVM

O rendimento do atacante cresceu, sobretudo, no mata-mata. Moisés foi o grande destaque da semifinal contra o Sport, marcando três dos quatro gols do Fortaleza no resultado histórico, conquistado na Arena Pernambuco. Ele também marcou um gol no jogo de ida da final, contra o CRB.

NÚMEROS DE MOISÉS EM 2024

10 gols na temporada (7 na Copa do Nordeste)

4 assistências na temporada (1 na Copa do Nordeste)

Outros companheiros de ataque de Moisés também têm se destacado no Fortaleza quando o assunto é Copa do Nordeste. É o caso de Lucero, principal referência ofensiva do time de Juan Pablo Vojvoda.

O atacante argentino, autor de um dos gols do Fortaleza na partida de ida da final, contra o CRB, já soma 15 gols e quatro assistências na temporada. Destes, três gols e duas assistências aconteceram em jogos da Copa do Nordeste.

Legenda: Lucero comemora gol marcado pelo Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

Quem também se destaca é o jovem Kervin Andrade, que conseguiu liberação da seleção da Venezuela para disputar o jogo de volta da decisão, neste domingo (9). Na atual edição do Nordestão são três gols e uma assistência.

Completam a lista de atacantes do Fortaleza com participações em gols na Copa do Nordeste 2024 Marinho, com um gol e uma assistência, e Pedro Rocha, com três assistências.

NÚMEROS DOS ATACANTES DO FORTALEZA EM 2024

Machuca

4 gols e 5 assistências na temporada

Lucero

15 gols e 4 assistências na temporada

3 gols e 2 assistências na Copa do Nordeste

Pedro Rocha

5 assistências na temporada

3 assistências na Copa do Nordeste

Marinho

3 gols e 2 assistências na temporada

1 gol e 1 assistência na Copa do Nordeste

Kervin

10 gols e 5 assistências na temporada

3 gols e 1 assistência na Copa do Nordeste

Moisés