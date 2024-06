Torcedores do CRB fazem foguetório em frente a hotel do Fortaleza antes de final da Copa do Nordeste

Um grupo de torcedores do CRB promoveu uma queima de fogos na madrugada deste domingo (9) em frente ao hotel onde está hospedada a delegação do Fortaleza, em Maceió (AL), para a disputa da partida de volta da final da Copa do Nordeste.

De acordo com informações da repórter Marta Negreiros, da Verdinha, muitos fogos foram disparados, mas por um curto período de tempo, durante menos de cinco minutos.

CRB e Fortaleza entram em campo neste domingo (9), às 16h30 de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. No jogo de ida, o Leão venceu o time alagoano por 2 a 0.