Em casa em 2024, CRB tem aproveitamento baixo de vitórias por 2 gols ou mais de diferença: 37,5%

A vantagem do Forteleza na decisão da Copa do Nordeste contra o CRB é considerável. Ao bater o time alagoano por 2 a 0 no Castelão, o Tricolor abriu vantagem e pode até perder por um gol de diferença neste domingo (9), em Maceió (AL), no estádio Rei Pelé, que será campeão da Copa do Nordeste de 2024.

Assim, a tarefa do CRB é das mais complicadas, se transformando no maior desafio da temporada para o time alagoano, que não tem um aproveitamento alto de vitórias por 2 gols de diferença na temporada, que seria o placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis: Em 16 jogos em casa este ano, só em 6 deles o time conseguiu vencer por 2 ou mais gols de diferença. Equivale a apenas 37,5% das vezes em que esteve em campo.

Veja jogos do CRB em casa:

CRB 1x0 Vila Nova - Série B CRB 2x0 Chapecoense - Série B CRB 1x0 Ceará - Copa do Brasil CRB 0x0 Amazonas - Série B CRB 0x0 Botafogo-PB - Nordestão CRB 3x1 ASA - Alagoano CRB 2x0 Altos/PI - Nordestão CRB 3x1 Juazeirense/BA - Nordestão CRB 3x0 Murici/AL - Alagoano CRB 2x0 Athletic-MG - Copa do Brasil CRB 0x2 ASA - Alagoano CRB 0x1 Bahia - Nordestão CRB 1x0 Cruzeiro-AL - Alagoano CRB 1x0 Fortaleza - Nordestão CRB 1x1 CSE - Alagoano CRB 1X0 Murici - Alagoano *Em negrito, vitórias por 2 gols ou mais de diferença

Nenhum de Série A

O detalhe dos 6 confrontos é que nenhum deles foi diante de um time de Série A. Foram vitórias contra um time de Série B (Chapecoense), 4 times de Série D (ASA, Altos, Juazeirense e Athletic-MG) e um sem divisão nacional (Murici).

Legenda: Em 16 jogos, a única vitória do CRB por 3 gols de diferença foi diante do Murici pelo Estadual Foto: Francisco Cedrim / CRB

E por 3 gols de diferença? Placar que daria o título para o time alagoano no tempo normal? O time ganhou apenas um vez em 16 jogos, do Murici, no Campeonato Alagoano.

Média baixa

A média de gols em casa também é baixa e insuficiente para levar a partida para os pênaltis: são 21 gols em 16 jogos, média de 1,31.

Dos 21 gols marcados em casa, 10 foram no 1º tempo e 9 na 2ª etapa. São 4 gols nos minutos finais do 1º tempo - depois dos 45 - e 5 depois dos 90.

O artilheiro do CRB é Anselmo Ramon, com 7 gols marcados no Rei Pelé. Os líderes de assistências são Caio César (3), Léo Pereira (2) e Rômulo (2).