Fortaleza se reapresenta e pode ter até seis desfalques contra o Internacional

O Fortaleza se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos no turno da tarde desta quarta-feira (4), após um período de três dias de folga. O elenco inicia agora a preparação para o duelo contra o Internacional, marcado para a próxima quarta (11).

Para este confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter alguns desfalques importantes. O zagueiro Cardona está suspenso e é desfalque certo na partida. Kuscevic e Kervin Andrade estão servindo suas seleções até o dia 10 e dificilmente jogarão no dia 11.

Santos (edema muscular na região posterior da coxa direita), Rossetto (edema muscular na panturrilha direita) e Marinho (edema muscular na região posterior da coxa esquerda) estavam no último boletim do departamento médico e são dúvidas para o jogo.

Por outro lado, o Tricolor do Pici terá um retorno importante. O zagueiro Titi cumpriu suspensão na partida diante do Botafogo e volta a ter condições de jogo, devendo ser titular nesta partida, já que Cardona e Kuscevic devem ser desfalques.

Internacional e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (11), às 19h (horário de Brasília) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar a partida atrasada da 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.