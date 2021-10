Sem os principais jogadores, Athletico-PR divulga lista de relacionados para enfrentar Fortaleza

O Club Athletico Paranaense divulgou nesta sexta-feira (22) a lista de relacionados para o duelo diante do Fortaleza, na Arena Castelão, neste sábado (23), às 19h15 (horário de Brasília). Ao todo, o técnico Alberto Valentim relacionou 20 atletas, porém, virá à capital cearense sem os principais jogadores.

Dentre as ausências do clube paranaense está o goleiro Santos, os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, além dos meio-campistas Nikão e Terans e o atacante Renato Kayzer. De acordo com o Athletico, não há atletas suspensos por cartão.

Desta forma, Alberto Valentim deve escalar o Athletico-PR com: Bento; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nico Hernández; Khellven, Erick, Christian e Abner Vinícius; Carlos Eduardo, Bissoli e Pedro Rocha.

A delegação rubro-negra desembarca na capital cearense no final da tarde desta sexta-feira (22). O retorno à Curitiba ocorre no domingo (24).

Confira os relacionados do Athletico-PR

Goleiros: Bento e Léo Linck

Zagueiros: Lucas Fasson, Nico Hernández e Zé Ivaldo

Laterais: Abner, Kleiton, Khellven, Márcio Azevedo e Pedrinho

Meias: Christian, Erick, Fernando Canesin e Juninho

Atacantes: Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli, Jader, Jáderson, Pedro Rocha e Vinicius Mingotti