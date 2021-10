Fortaleza tem quase 90% de probabilidade de classificação para Libertadores via Brasileirão

O grande objetivo do Fortaleza nesta temporada é a classificação para a Copa Libertadores de 2022. Se a situação na Copa do Brasil ficou complicada após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro, o cenário é bem diferente. O Tricolor tem quase 90% de probabilidade de classificação para Liberta via Série A.

Nesta sexta-feira (22), véspera do fim de semana em que a 28ª rodada será realizada, a chance é de 89.3%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas.

O Leão do Pici, que possui 45 pontos após 27 rodadas, fica atrás apenas de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, que são os três times que seguem brigando pelo título do Brasileirão.

A campanha do Fortaleza é histórica. O Tricolor é o time com mais rodadas dentro do G-4 nesta edição do Brasileirão e já superou a pontuação conquistada na temporada 2020.

Além disso, estabeleceu o recorde de equipe do Nordeste que mais vezes esteve entre os quatro primeiros colocados da Série A na era dos pontos corridos.

O próximo desafio do time comandado por Juan Pablo Vojvoda será neste sábado (23), às 19h15min, contra o Athletico-PR, na Arena Castelão. O time paranaense está na 10ª colocação da competição, com 34 pontos.