Desfalques de Fortaleza e Athletico-PR para o jogo deste sábado pelo Brasileirão

O Fortaleza já virou a página após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (20). O Tricolor agora volta as atenções para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (23), às 19h15min, na Arena Castelão. E os dois times terão desfalques para a partida.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não deverá contar com o lateral-direito/zagueiro Tinga. Ele ficou fora do duelo contra o Galo por conta de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, segue em tratamento e deverá continuar em recuperação. Daniel Guedes deve ser mantido na equipe titular.

O Fortaleza é o 4º colocado da Série A, com 45 pontos, e precisa da vitória para garantir mais uma rodada entre as primeiras posições da competição.

Furacão

Legenda: Alberto Valentim é o técnico do Athletico-PR Foto: Gustavo Oliveira/Athletico-PR

O Athletico-PR também terá desfalques para a partida. O técnico Alberto Valentim não poderá coontar com o volante Richard (afastado por ato de indisciplina), o lateral-esquerdo Nicolas (lesão na coxa), o zagueiro Lucas Halter (lesão no pé esquerdo) e o atacante Matheus Babi (lesão no joelho). Os dois últimos jogadores só retornam ao time em 2022.

Além dos desfalques, há a possibilidade de que o comandante rubro-negro possa poupar alguns atletas, tendo em vista que terá o confronto pela semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (27).

No Brasileirão, o Athletico ocupa atualmente o 10º lugar, com 34 pontos. Além da semifinal da Copa do Brasil, o time paranaense também está na final da Copa Sul-Americana.