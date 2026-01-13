Diário do Nordeste
Remo encaminha contratação do volante Zé Welison, do Fortaleza

A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
Jogada
Legenda: A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O volante Zé Welison, do Fortaleza, deve seguir rumo para o Remo. O atleta tem negociações avançadas com o Leão da Amazônia. A informação inicial é do Diário Online, do Pará, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

No Fortaleza, Zé Welison chegou em 2022. Mas, em 2025, o atleta foi pouco aproveitado e envolvido em polêmicas. Chegou a ter negociações avançadas com o Vitória, mas completou o ciclo de sete jogos pelo Tricolor de Aço na Série A e não vingou.

O atleta também entrou para a lista de jogadores afastados quando o Leão do Pici era comandado por Renato Paiva. Martín Palermo reintegrou o volante ao elenco, mas não foi aproveitado.

A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield, em Avellaneda, na Argentina, pela Libertadores. Em 2025, ele 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Com três temporadas no Fortaleza, Zé Welison conquistou o pentacampeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, o vice da Sul-Americana e esteve nas campanhas de G4 no Brasileirão. No total, são 171 jogos, nove gols marcados e seis assistências.

 

