Fortaleza x Itaquaquecetuba pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Leão entra em campo pela 3ª Fase do torneio de base

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira pela Copinha
Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (15), pela 3ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o Itaquaquecetuba, o IAC, às 10h (de Brasília), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba-SP

A terceira fase, a segunda de mata-mata do torneio, que conta com 32 clubes e 16 confrontos.

Por se tratar de jogo único, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1 e no Youtube

Palpites

inter@

Como chega o Fortaleza

O Leão se classificou como líder do Grupo 23 com 9 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe do técnico Léo Porto venceu todos os jogos que vez e também avançou no primeiro mata-mata, vencendo o Novorizontino-SP por 2x1.

Artilheiro do Fortaleza na competição, com três gols, Caio Wesley falou sobre o bom momento da equipe e a expectativa para o próximo confronto.

"Estamos muito felizes em conquistar a classificação para a terceira fase da Copinha. O grupo está totalmente focado na recuperação para o próximo jogo, no qual teremos de mudar de sede e enfrentar um adversário muito forte dentro de sua casa. Estamos evoluindo jogo a jogo na competição, e a expectativa é fazer uma boa partida para conquistar um bom resultado e, consequentemente, garantir a classificação. Sabemos que será um confronto difícil, mas estamos comprometidos, preparados e confiantes na vitória, sem demonstrar cansaço", comentou Caio Wesley, atacante do Fortaleza Sub-20.

Jogando em casa, o IAC garantiu vaga na terceira fase após eliminar o União Mogi por 2 a 1. Na primeira fase, os donos da casa venceram duas partidas e empataram uma, marcando três gols e sofrendo apenas um.

