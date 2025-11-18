Coritiba quer contratar volante Zé Welison para a temporada 2026

Planejando a temporada 2026, o Coritiba demonstra interesse no volante Zé Welison, do Fortaleza. A informação inicial é do jornalista Rogério Scarione, da Jovem Pan PR e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O staff do atleta foi procurado pelo Coxa para essa demonstração de interesse inicial. O clube já teria tentado a contratação de Zé no meio deste ano, mas o Fortaleza não autorizou a liberação. No momento, o Leão do Pici não tem comentado sobre saídas de atletas, focado no fim da temporada e a luta contra o rebaixamento.

O clube paranaense conquistou o acesso no último fim de semana e jogará a Série A em 2026.

Zé Welison chegou ao Leão do Pici em 2022 como empréstimo e foi comprado pelo clube no ano seguinte, em 2023. Até aqui, ele tem 171 jogos pelo Tricolor, com nove gols e seis assistências.

Em 2024 e 2025 ele foi perdendo espaço no elenco. Neste ano, ele já foi alvo de outros clubes como Athletico, Fluminense, Grêmio e Sport. Teve uma negociação quase fechada com o Vitória, mas devido o atleta ter completado a sequência de sete jogos na Série A, não se deu na concretização.