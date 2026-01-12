Fortaleza anuncia contratação do volante Ronald Falkoski, emprestado pelo Grêmio

O jovem volante Ronald Falkoski foi anunciado como o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2026. O meio-campista de 22 anos pertence ao Grêmio e acertou com o Leão do Pici por empréstimo, válido até o fim de 2026, com opção de compra.

Falkoski foi formado nas categorias de base do Grêmio e fez sua estreia como profissional na temporada 2023. Na temporada 2025, ele foi emprestado ao Atlético-GO, onde somou 14 partidas, todas elas pela Série B do Brasileirão.

Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse, eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa. Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui. Ronald Falkoski Jogador do Fortaleza

FICHA TÉCNICA | RONALD FALKOSKI