Fortaleza anuncia contratação do volante Ronald Falkoski, emprestado pelo Grêmio
Meio-campista de 22 anos chega por empréstimo e já iniciou atividades no CT
O jovem volante Ronald Falkoski foi anunciado como o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2026. O meio-campista de 22 anos pertence ao Grêmio e acertou com o Leão do Pici por empréstimo, válido até o fim de 2026, com opção de compra.
Falkoski foi formado nas categorias de base do Grêmio e fez sua estreia como profissional na temporada 2023. Na temporada 2025, ele foi emprestado ao Atlético-GO, onde somou 14 partidas, todas elas pela Série B do Brasileirão.
Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse, eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa. Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui.
FICHA TÉCNICA | RONALD FALKOSKI
- Nome: Ronald Cardoso Falkoski
- Data de nascimento: 11/02/2003 - 22 anos
- Naturalidade: Santo Antônio da Patrulha-RS
- Posição: Volante
- Clubes: Grêmio-RS, Atlético-GO e Fortaleza
