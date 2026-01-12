Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia contratação do volante Ronald Falkoski, emprestado pelo Grêmio

Meio-campista de 22 anos chega por empréstimo e já iniciou atividades no CT

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ronald, novo reforço do Fortaleza, em atuação pelo Atlético-GO
Foto: Bruno Corsino/Atlético-GO

O jovem volante Ronald Falkoski foi anunciado como o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2026. O meio-campista de 22 anos pertence ao Grêmio e acertou com o Leão do Pici por empréstimo, válido até o fim de 2026, com opção de compra.

Falkoski foi formado nas categorias de base do Grêmio e fez sua estreia como profissional na temporada 2023. Na temporada 2025, ele foi emprestado ao Atlético-GO, onde somou 14 partidas, todas elas pela Série B do Brasileirão.

Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse, eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa. Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui.
Ronald Falkoski
Jogador do Fortaleza

FICHA TÉCNICA | RONALD FALKOSKI

  • Nome: Ronald Cardoso Falkoski
  • Data de nascimento: 11/02/2003 - 22 anos
  • Naturalidade: Santo Antônio da Patrulha-RS
  • Posição: Volante
  • Clubes: Grêmio-RS, Atlético-GO e Fortaleza
