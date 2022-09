Reforços do Fortaleza na janela de transferência assumem protagonismo no clube; veja números

A janela de transferências encerrada em agosto foi movimentada para o Fortaleza e contribuiu para a retomada na tabela do Brasileirão. Dos oito reforços que chegaram ao Pici, neste período, apenas dois ainda não atuaram. Brítez, Lucas Sasha e Galhardo lideram a lista dos que mais entraram em campo.

As peças de reposição que chegaram, qualificaram o elenco tricolor em todas as partes do campo e deram mais opções para Juan Pablo Vojvoda. O goleiro Luan Polli e o volante Caio Alexandre são os únicos que chegaram e ainda não entraram em campo pelo Leão.

Por outro lado, o comandante argentino mudou a distribuição da equipe com a chegada de outros nomes e adotou jogadores como verdadeiros escudeiros. Exemplos disso são as chegadas do zagueiro Emanuel Brítez e do volante Lucas Sasha, que vieram de fora do país e viraram titulares do time.

MAIS ATUAÇÕES PELO TRICOLOR

Emanuel Brítez atuou em 10 partidas, todas como titular, atingindo a marca de 900 minutos em campo, um gol e uma assistência na conta. Brítez estava no Unión La Calera (ARG) e foi uma indicação do próprio treinador para a diretoria leonina. O segundo da lista com mais minutagem é Lucas Sasha, que também tem 10 jogos pelo Fortaleza, mas com 707 minutos jogados. O meia veio do Arias (GRE) para o Leão do Pici.

Legenda: Emanuel Brítez foi titular em todas as partidas que atuou pelo Leão Foto: Divulgação/SVM

O reforço que mais movimentou os bastidores do futebol cearense na janela no meio da temporada, Thiago Galhardo é o terceiro com mais tempo de jogo no Pici. O meia-atacante somou 552 minutos em oito partidas, desde que foi anunciado pelo clube. Apesar de ainda não ter balançado as redes pelo Leão, ele já deu duas assistências por aqui.

Entre os demais reforços, Otero e Fabrício Baiano têm quatro jogos pelo tricolor, cada, mas com o venezuelano com mais tempo em campo: 51 minutos. O volante têm entrado no decorrer das partidas e possui apenas 31 minutos. O atacante Pedro Rocha estreou na última partida, contra o Botafogo, e fez 46 minutos na Arena Castelão.

AINDA NÃO ATUARAM

O goleiro Luan Polli chegou no momento que Fernando Miguel se destacava nas partidas pelo Fortaleza. O arqueiro de 29 anos segue sendo relacionado, mas ainda não recebeu oportunidade para atuar na trave tricolor. O mesmo caso do volante Caio Alexandre, que veio do Vancouver (CAN), e enfrenta concorrência no meio-campo da equipe.

No Jogada 1º Tempo desta quinta-feira, 8, a repórter Marta Negreiros deu mais detalhes sobre os oito reforços do Fortaleza, com comentários de André Almeida sobre o assunto. O programa é apresentado por Denise Santiago.

