Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Real Madrid e Olympique de Marselha se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League terá transmissão do SBT e da TNT, na televisão, e da HBO Max, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinicius Júnior, Mbappé e Mastantuono.

Olympique de Marselha: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri; Höjbjerg, Kondogbia e Weah; Greenwood, Angel Gomes e Aubameyang.

REAL MADRID X OLYMPIQUE DE MARSELHA | FICHA TÉCNICA