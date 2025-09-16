Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
16/09/2025
Real Madrid e Olympique de Marselha se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League terá transmissão do SBT e da TNT, na televisão, e da HBO Max, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Vinicius Júnior, Mbappé e Mastantuono.
Olympique de Marselha: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri; Höjbjerg, Kondogbia e Weah; Greenwood, Angel Gomes e Aubameyang.
REAL MADRID X OLYMPIQUE DE MARSELHA | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira fase da Champions League 2025/26
- Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Data: 16/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
