Novo treinador do Fortaleza, Palermo fez os dois gols do título mundial do Boca sobre o Real Madrid

O ex-camisa 9 argentino é um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
Jogada
Legenda: O título representou o segundo Mundial do clube argentino
Foto: AFP

Após a demissão do português Renato Paiva do comando do Fortaleza, o Tricolor surpreendeu e anunciou a contratação de Martín Palermo. Uma curiosidade que chama bastante atenção é que o argentino, que tem uma carreira invejável como jogador e é considerado um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors, fez os dois gols da vitória dos Xeneizes por 2 a 1 sobre o Real Madrid, na final da Copa Intercontinental de 2000, disputada em Tóquio, no Japão.

O título representou o segundo Mundial do clube argentino, que havia sido campeão em 1977, quando venceu o Borussia Mönchengladbach, e, posteriormente, levantou o terceiro troféu em 2003, vencendo o Milan nos pênaltis.

O time do Real Madrid, naquela oportunidade, tinha nomes como Raúl, Luis Figo, Makelele, Roberto Carlos e Iker Casillas. Já o Boca, além de Palermo, contava com Juan Román Riquelme.

