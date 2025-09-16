Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Jogada
Legenda: Jogadores do Arsenal durante partida de futebol
Foto: Paul ELLIS / AFP

Athletic Bilbao e Arsenal se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 13h45, no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League terá transmissão da TNT, na televisão, e da HBO Max, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri; Jauregizar e Ruiz Inigo; Sancet, Iñaki Williams e Berenguer; Sannadi.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres.

ATHLETIC BILBAO X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: primeira fase da Champions League 2025/26
  • Local: estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)
  • Data: 16/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 13h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube

Jogada

Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 9 minutos
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 23 minutos
Foto de Mbappé comemorando gol com a camisa do Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025

Ian Laurindo* Há 39 minutos
Foto de Pedro Henrique comemora gol no empate contra o Vasco e projeta duelo contra o Bahia

Jogada

Pedro Henrique afirma que Ceará precisa "voltar a ser forte em casa"

Atacante entrou no segundo tempo e empatou o jogo nos acréscimos contra o Vasco pela 23ª rodada da Série A

Ian Laurindo* 15 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar

Jogada

Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa

Crisneive Silveira 15 de Setembro de 2025

Jogada

Em volta de João Ricardo, Fortaleza vence sem sofrer gol: 'Era um objetivo nosso'

Tricolor do Pici volta a campo no sábado, quando enfrenta o Palmeiras

Crisneive Silveira 15 de Setembro de 2025