Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Athletic Bilbao e Arsenal se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 13h45, no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League terá transmissão da TNT, na televisão, e da HBO Max, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri; Jauregizar e Ruiz Inigo; Sancet, Iñaki Williams e Berenguer; Sannadi.
Arsenal: Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres.
ATHLETIC BILBAO X ARSENAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira fase da Champions League 2025/26
- Local: estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)
- Data: 16/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 13h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados