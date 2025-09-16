Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Athletic Bilbao e Arsenal se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 13h45, no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League terá transmissão da TNT, na televisão, e da HBO Max, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri; Jauregizar e Ruiz Inigo; Sancet, Iñaki Williams e Berenguer; Sannadi.

Arsenal: Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Gyokeres.

ATHLETIC BILBAO X ARSENAL | FICHA TÉCNICA