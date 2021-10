RB Bragantino x Atlético-GO: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

O Red Bull Bragantino entra em campo nesta terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Após oscilar na competição, a equipe de Maurício Barbieri conquistou uma importante vitória contra o vice-líder Palmeiras, no último sábado (9), e retornou à briga por uma vaga no G-4 da competição nacional. O RB Bragantino figura na 5ª colocação, com 38 pontos.

Em fase oposta, o Atlético-GO vive um momento conturbado na competição. Sem técnico, após a demissão de Eduardo Barroca, a equipe goiana conquistou apenas uma vitória, além de somar duas derrotas e cinco empates nas últimas oito partidas.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Helinho, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Matheus Barbosa, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald. Técnico: João Paulo Sanches.

Ficha técnica

RB Bragantino x Atlético-GO - 26ª rodada da Série A

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 12/10/2021 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Transmissão: Premiere