Real Sociedad x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha. A partida será às 17h30 (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha.

Para chegar a esta fase da competição, a Real Sociedad derrotou o Osasuna por 2 a 0, enquanto o Rreal Madrid venceu o Leganés por 3 a 2, com gol do brasileiro Endrick.

Onde Assistir

ESPN

Disney+ Brazil

Como chegam as equipes

Os Merengues chegam com moral após vencer duas partidas seguidas, na primeira, pela Champions League, o Real eliminou o Manchester City, vencendo por 6 a 3 no placar agregado. Já na segunda partida da sequência, os madrilenhos derrotaram o Girona por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, e encostou no líder Barcelona com a mesma pontuação, 54 pontos em 25 jogos.

Por outro lado, a equipe da capital espanhola, chega com um retrospecto parecido. Também avançou de fase numa competição europeia, a Europa League, derrotando o Midtjylland, da Dinamarca, por 7 a 3 no placar agregado. No último jogo, pela La Liga, a "La Real" venceu o Leganés, por 3 a 0, e chegou à nona colocação na tabela, com 34 pontos em 25 jogos.

Prováveis Escalações

REAL SOCIEDAD



Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia e Elustondo; Méndez, Sucic e Olasagasti; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil Barrenetxea

REAL MADRID



Courtois; Lucas Vásquez, Raúl Asencio, David Alaba e Mendy; Tchouaméni, Luka Modric e Bragim Díaz; Rodrygo, Vini Jr e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti