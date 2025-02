Floresta e Iguatu se salvam do rebaixamento; Barbalha e Cariri caem para a Série B Cearense

Nesta quinta-feira (27), foi disputada a última rodada do quadrangular da permanência e foram definidos os dois que permaneceram na elite do futebol cearense: Floresta e Iguatu, e os dois que foram rebaixados para a Série B: Barbalha e Cariri.

Legenda: Classificação final do quadrangular, que rebaixou Barbalha e Cariri Foto: Reprodução / FCF

O Floresta garantiu a vaga com mais tranquilidade. O Verdão jogava pelo empate diante do Cariri e venceu por 2 a 1 no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Matheus Ludke aos 38 do 1º tempo abriu o placar para o Verdão. Bisneto empatou para o Cariri aos 12 do 2º tempo, e Rafael Furlan fez o segundo do Verdão aos 28 do 2º tempo, garantindo o time na elite.

O Floresta terminou o quadrangular na liderança com 7 pontos. O Cariri foi o 4º, rebaixado com apenas 1.

Drama no Morenão

O Iguatu permaneceu na elite com drama, em jogo no Morenão. O Azulão empatou em 3 a 3 com o Barbalha, que precisava vencer o jogo. Se o Barbalha vencesse, rebaixaria o Iguatu e pressionou até o fim do jogo. O Iguatu ficou na vice-liderança do quadrangular com 4 pontos, com o Barbalha com 3.

Legenda: O Iguatu empatou com o Barbalha em 3 a 3 e permaneceu na elite cearense Foto: Pedro Yank | ADI

O Azulão parecia que venceria com facilidade ao abrir 2 a 0 com 5 minutos, gols de Gustavo, aos 3 e Tiaguinho, aos 5.

Mas a Raposa reagiu, com gols de Erikin, aos 18 e Pimenta, aos 20.

Na etapa final, o Azulão marcou o 3º com Thalison, aos 15 do 2º tempo e Fabrício empatou para o Barbalha aos 28 do 2º tempo.

A Raposa ainda pressionou em busca do gol da vitória, mas o Iguatu segurou o resultado e se manteve na elite.