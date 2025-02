Torcedores terão que fazer cadastro para reconhecimento facial para jogos no Castelão

Os torcedores que pretendem comparecer aos jogos no Castelão a partir do dia 15, data do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, terão que fazer cadastro para reconhecimento facial. Foi o que ficou definido em reunião entre os representantes dos clubes Fortaleza e Ceará e da Federação Cearense de Futebol (FCF) na tarde desta quarta-feira (26), na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE).

Na ocasião, o objetivo foi alinhar os procedimentos para inauguração do programa Estádio Seguro, que vai limitar o acesso ao Castelão somente a partir de reconhecimento facial.

O processo de cadastramento dos torcedores poderá ser feito por meio dos sistemas dos clubes ou por um site a ser disponibilizado pelo governo do Estado. As imagens que serão armazenadas pelo sistema que funcionará na Arena Castelão. A imagem deverá ser limpa, sem acessórios – bonés, chapéus ou óculos escuros por exemplo – para ser aceita. Um dos consensos é que a implementação, num primeiro momento, será gradual e híbrida.

“A reunião faz parte de um esforço de envolvimento de todos os segmentos, como determinou o governador Elmano de Freitas. Este é um projeto que interessa aos clubes, torcedores, governo, enfim, a sociedade cearense. Até porque, após ser cadastrado você terá seu acesso garantido para qualquer evento que ocorra no Castelão. Após a implantação completa do sistema, sem cadastro você não poderá comprar ingresso”, explica Francisco Barbosa, presidente da ETICE.

Para o secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, o mais importante é “garantir a segurança dos torcedores. As imagens serão disponibilizadas em banco de dados. Quem tiver algum registro na sua ficha criminal, por exemplo, será imediatamente identificado. É um ganho social significativo”, explicou Rogério Pinheiro.

Os detalhes de como serão os processos legais de adoção do novo sistema e como ele será implantado ainda serão definidos.