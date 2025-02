Zagueiro Habraão rescinde com o Fortaleza e acerta com o Athletico-PR

O zagueiro Habraão deixou o Fortaleza e acertou com o Athletico-PR. A rescisão com o Leão e o vínculo com o Furacão já foram registrados no BID nesta quinta-feira (27). O defensor assinou contrato com o rubro-negro paranaense até fevereiro de 2028.

Habraão estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal, mas interrompeu o contrato que iria até junho para retornar ao Brasil e seguir para o Athletico-PR. O jogador estava disputando a primeira divisão de Portugal desde agosto de 2025, mas entrou em campo apenas duas vezes.

O contrato do zagueiro com o Leão iria até junho de 2026, mas foi encerrado antes por meio de um acordo. O Fortaleza ficou com um bom percentual do jogador e caso ele atinja metas no Furacão, o clube paranaense é obrigado a comprar mais percentual (gatilho de venda). O Fortaleza deve detalhar a transação em comunicado oficial.

O defensor chegou ao Fortaleza em 2021, emprestado pelo Primavera-SP, jogou pelo Sub-20 e Sub-23, fez oito partidas pelo time principal do Tricolor e foi emprestado posteriormente para Chapecoense, ABC e Santa Clara-POR.