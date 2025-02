Janderson deixa Atlético-GO e será emprestado novamente pelo Ceará

O atacante Janderson teve contrato reativado com o Ceará nesta quinta-feira (27), no BID, mas não vai voltar a vestir a camisa alvinegra. Ele será emprestado pelo Vovô e o novo destino será decidido até o fim desta semana.

Clubes que vão disputar a Série B do Brasileiro estão interessados no atleta e já conversam com a diretoria do Ceará. Enquanto aguarda a definição do empréstimo, Janderson não deverá treinar em Porangabuçu com o elenco alvinegro.

O atacante estava emprestado ao Atlético-GO e chegou a disputar 12 partidas pelo Dragão em 2025, sendo uma pela Copa do Brasil e onze pelo Campeonato Goiano. No Atlético-GO, em sete meses, Janderson marcou quatro gols e foi o autor de uma assistência.

O vínculo de Janderson com o Ceará se encerra em dezembro de 2025 e o Vovô detém 50% dos direitos econômicos dele, por isso a ideia é ampliar o contrato para que ele não saia ao fim do empréstimo de graça. Na equipe cearense o atacante jogou em 73 partidas, marcou oito gols e foi o autor de cinco assistências.